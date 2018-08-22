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غرامة مالية فورية على 6 محلات جزارة خالفت شروط «الذبح» بالإسكندرية

الإسكندرية - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 10:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 10:19 م

كلف محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، السكرتير العام المساعد أحمد بسيوني، بالمرور على محلات الجزارة، للتأكد من مدى التزام تلك المحلات بالتعليمات والشروط البيئية وأعمال النظافة بمحيطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تزامنًا مع ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

ووقع «بسيوني»، غرامة مالية فورية على 6 محلات جزارة، مخالفة للشروط البيئية للذبح وتعليمات مديرية الطب البيطري.

وتفقد السكرتير المساعد، العديد من محلات الجزارة الأخرى بنطاق المحافظة، وتم التشديد عليها برفع نواتج الذبح، والمخلفات أولاً بأول، كما وجه السكرتير المساعد إدارة المتابعة بالمحافظة والرصد البيئي بالمرور بشكل مفاجئ وبصفة مستمرة على جميع محلات الجزارة الموجود على مستوى أحياء المحافظة.


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