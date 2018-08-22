«القومي للمرأة»: حالات التحرش الجنسي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال أول أيام العيد

قالت نجلاء العادلي، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن حالات التحرش الجنسي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال أول أيام عيد الأضحى، فلم يرصد فريق عمل المكتب أية حالات تحرش خلال متابعته الميدانية.

وأضافت "العادلي"، في تصريحات لها اليوم، أن فريق عمل المكتب قام بالتغطية الميدانية لعدد من المناطق خلال الفترة الصباحية، وهي حديقة الفسطاط، وحديقة الأزهر والحديقة الدولية، إلى جانب بعض الأماكن خلال الفترة المسائية وهي مناطق وسط البلد، ومناطق التجمعات بالسينمات.

وذكرت أن المكتب استقبل 3 شكاوى عبر "الواتسآب" والخط الساخن، تمثلت في شكاوى العنف ضد المرأة، وقضية الميراث، وتم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة، كما رصد المكتب خبر صحفي يفيد بقيام الشرطة النسائية بالقبض على 3 حالات تحرش بحديقة الحيوانات وتحرير محاضر لهم، وتم التأكد من صحة الخبر وجاري الحصول على بيانات الحالات للتواصل معهم واستكمال الإجراءات الرسمية.

وشددت المشرفة العامة على مكتب الشكاوى، على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.