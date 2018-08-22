الصين ترفض تجديد تأشيرة صحفية بموقع «بازفيد» الأمريكي

أجبرت السلطات الصينية، صحفية تعمل في الصين لصالح موقع "بازفيد" الإخباري، ومقره الولايات المتحدة، على مغادرة البلاد بعد رفض تجديد تأشيرتها.

وكتبت ميغا راجاجوبالان، رئيسة مكتب بازفيد في الصين، على موقع "تويتر" أنها تغادر البلاد بعد ست سنوات، وأنها ممتنة لأنها عاشت هناك خلال "فترة من النشاط الاقتصادي الرائع وتغيير اجتماعي".

وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين في بيان إنها "وصلت إلى أعلى المعايير الصحفية أثناء وجودها في الصين".

وجاء في البيان: "هذا أمر مؤسف للغاية وغير مقبول من حكومة تصر مرارًا وتكرارًا على أنها ترحب بوسائل الاعلام الاجنبية لتغطية (التطورات التي تشهدها) البلاد".

وأعلنت «راجاجوبالان» أنها ستعمل الآن من الشرق الأوسط قائلة: "لن أتوقف عن التغطية الصحفية والحديث عن مراقبة الدولة والقمع وسجن الملايين من الأقليات العرقية المسلمة في شينجيانج".

وتم طرد العديد من الصحفيين الأجانب من الصين في أوقات سابقة، بسبب تقاريرهم التي تنتقد الصين.

ويذكر أن الصين تصنف واحدة من أسوأ الدول، من حيث حرية الصحافة وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.