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اليوم.. رئيس بعثة الحج الرسمية يلتقي خادم الحرمين الشريفين

رئيس بعثة الحج في مؤتمر صحفي بمشعر منى
رئيس بعثة الحج في مؤتمر صحفي بمشعر منى
المشاعر المقدسة - طاهر القطان:
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 2:21 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 2:21 ص
قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إنه سيلتقي ظهر اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضمن لقاء الملك السعودي برؤساء بعثات الحج الرسمية للدول.

وأضاف مروان، في لقاء مع الصحفيين المرافقين للبعثة، مساء أمس، بمشعر منى، أن اللقاء سيكون بروتوكوليا، موجها شكره للملك والمملكة على المجهودات والتيسيرات التي قاموا بها لخدمة ضيوف الرحمن. 

وأوضح مراون أنه سيشارك في لقاء خادم الحرمين الشريفين مع رؤساء بعثات الحج للدول الإسلامية.

وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الحج السعودية لتذليل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه حجاج بيت الله الحرام، موضحا أن الوزارة السعودية لا تتراخى في معاقبة أي من المخالفين، حيث قررت وقف أحد المطوفين لمخالفته شروط التعاقد مع شركات السياحة.

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