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«ترامب» يهاجم محاميه السابق.. ويثني على رئيس حملته الانتخابية

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 8:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 8:19 م

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، اليوم الأربعاء، ونصح بعدم التعامل معه، بعد أن توصل «كوهين» لاتفاق مع الادعاء العام الإمريكي أقر فيه بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.

وأثنى «ترامب» في الوقت نفسه على الرئيس السابق لحملته الانتخابية، بول مانافورت، الذي أدين في عدة قضايا.

وكتب الرئيس على موقع "تويتر": "إذا كان أي شخص يبحث عن محام جيد، لا أرشح على الإطلاق اللجوء إلى مايكل كوهين".

وحاول ترامب التهوين من الصفقة التي توصل إليها كوهين مع الادعاء الأمريكي حول " اتهامين بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، لا تشكلان جريمة".

وأقر «كوهين» بالذنب في عدة قضايا أمام محكمة اتحادية في نيويورك أمس الثلاثاء، وقال إنه تصرف بناء على تعليمات من ترامب ودفع أموالاً لممثلة الافلام الإباحية، ستورمي دانيالز، والموديل بمجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوجال، حيث كان الرئيس أقام علاقات غرامية معهما.

وأعرب «ترامب» عن احترامه لـ«مانافورت»، الذي أدين في ثمان قضايا مالية، شملت التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي.

وكتب الرئيس على "تويتر": "أشعر بالآسى لمانافورت وأسرته الرائعة.. على عكس كوهين، رفض (مانافورت).. اختلاق قصص من أجل التوصل لـ«صفقة».. مثل هذا الاحترام واجب لرجل شجاع".


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