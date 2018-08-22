كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودي، الرائد محمد العمري، عن التحديات التي واجهت موسم الحج هذا العام.

وقال «العمري»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إن مشكلة عدم توافر المساحة وارتفاع درجات الحرارة هي أبرز التحديات التي وجهت موسم الحج، موضحًا أن منطقة مشعر منى تستوعب كم كبير من الحجاج لرمى الجمرات، وكذلك الطواف حول الكعبة.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية كانت على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتًا إلى بعض التحديات التي فرضتها الطبيعة مثل هطول الأمطار، وشدة الرياح، لذا تم رفع حالة الطوارئ.

وأشاد بوعي الحجاج من مختلف الدول مما سهل المهمة على رجال الأمن، وساهم في سير الخطط في مسارها الصحيح، متابعًا: «الحجاج من جميع بقاع الأرض على علم بالمناسك وظروف الطقس وعادات وتقاليد البلد مما سهل المهمة على الجميع».

وأشار الجهود المستمرة لوضع خطط مستقبلية بناء على الملاحظات والأفكارالمقدمة؛ لموسم الحج في العام المقبل، مضيفًا أن أهم الملاحظات جاءت على عدم الالتزام بالطرق الصحيحة وذلك نتيجة لعدم الإلمام بالمداخل والمخارج الخاصة بالمدينة جيدًا.