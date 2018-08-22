أشاد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة التضامن للحج، بالاستعدادات التي تمت لنقل الحجاج إلى عرفات ومزدلفة ومنى، مؤكدًا أن الحالة العامة للحجيج جيدة، وكل الأمور تسير على ما يرام.

وأضاف رئيس «حج التضامن»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه يتم الاستعداد لبدء تفويج الحجاج المتعجلون بداية من غد الخميس، للنزول إلى مقر إقامتهم في مكة لاستكمال مدة برنامجهم وأداء طواف الوداع قبل عودتهم إلى بلادهم عبر رحلات الطيران السريعة.

وأوضح: «منذ فجر الغد سنبدأ في تفويج الحجاج المتعجلون على أفواج وفقًا للبرنامج والخطة الزمنية المقررة لذلك، للانتهاء من نزول كل الحجيج على مدار يومي الخميس والجمعة»، مؤكدًا على رقي مستوى الخدمة المقدمة في مخيمات الحجاج بعرفات، والتزام البعثة بالرخص الشرعية.