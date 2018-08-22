مصدر أمني عراقي: مقتل 7 من «داعش» شمالي بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، مقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش بقصف نفذه الطيران المروحي العراقي على مناطق شرقي قضاء سامراء/110 كيلومترات شمالي بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين: إن "القصف الذي وقع عصر اليوم الأربعاء على أهداف ثابتة ومتحركة في منطقة الشاي بمطيبيجة /20 كيلومترا شرق سامراء/ أسفر عن مقتل سبعة من عناصر داعش، وتدمير دراجتين ناريتين حاول راكبيها الهرب من مكان القصف".

وأضاف، أن "القصف شمل مضافتين(منطقتين) ونفقين تم استطلاعهما بدقة بواسطة طائرات الاستطلاع المسيرة، وتثبيتهما جيدًا والتأكد من أعداد عناصر داعش المتواجدين فيها".

وأوضح، أن "الخلايا النائمة في منطقة مطيبيجه غيرت من أسلوب عملها، وبدأت تقلص تواجد أعدادها كي تتجنب الضربات الجوية المؤثرة".