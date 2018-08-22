مراكز شباب مصر تقيم الأنشطة والاحتفالات طوال أيام عيد الأضحى المبارك

استقبلت مراكز الشباب على مستوى الجمهورية الأعضاء والجماهير منذ صباح أمس للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم إقامة صلاة العيد، ومن ثم أقيمت عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والتي ستستمر طوال أيام العيد.

وقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة بالعيد للقيادة السياسية ولكل شباب مصر، وجميع أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، وتمنى لهم قضاء أوقات سعيدة داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد وجه جميع مديري مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح جميع مراكز الشباب أمام المواطنين مجاناً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشدداعلى بتوفيرالخدمات وتذليل العقبات ، والسماح للمواطنين بدخول مراكز الشباب والاستفادة من خدماتها دون دفع أية رسوم خلال أيام العيد التي بدأت من صباح امس الثلاثاء، باستثناء مركز شباب الجزيرة حيث الإقبال الكبير على المركز من قبل أعضائه خلال أيام العيد.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية نحو خدمة النشء والشباب والمواطنين وتقديم فرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.