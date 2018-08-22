سوريا تدين البيان الثلاثي بشأن استخدامها الأسلحة الكيميائية في إدلب

أدانت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، البيان (الأمريكي الفرنسي البريطاني) حول استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية، في الهجوم على محافظة إدلب، شمال غرب سورية، والواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة السورية.

وقال مصدر في الخارجية السورية- في تصريح نقلته مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للخارجية السورية اليوم الأربعاء "سورية تدين بشدة بيان هذه الدول وما جاء فيه شكلاً ومضمونا؛ً لأن هدفه الأساسي تبرير استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية، وإطالة أمد الحرب على سورية ودعم التنظيمات الإرهابية، التي تهاوت وتشرذمت إثر الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري خلال الأسابيع والأشهر الماضية".

وأضاف المصدر السوري "الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، تلجأ مرة أخرى إلى شن حملة تهديدات ونفاق وتضليل معروفة الأهداف ضد سورية، وذلك في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات الإرهابية".

واعتبر المصدر "الحملة الجديدة من التهديدات العدوانية التي تضمنها بيان أصدرته الدول الثلاث اليوم، تأتي إثر الانجازات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه والقوات الرديفة في جميع أنحاء سورية، والتي أظهرت بشكل لا لبس فيه هزيمة حلفاء الدول الغربية من الإرهابيين، وأن سورية أكدت مراراً وتكراراً أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، أمراً لا أخلاقياً، وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان وتكرر أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية".

يذكر أن الدول الثلاث قالت في بيان مشترك "اننا نؤكد قلقنا من احتمال استخدام آخر، وغير قانوني للأسلحة الكيميائية، ونبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى".