ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط عاطل، مقيم بمدينة المنيا، وبحوزته نصف كيلو جرام هيروين المخدر، بقصد الاتجار.



وكان مدير أمن المنيا، اللواء مجدى عامر، قد تلقى إخطارا من العميد علاء الحاجر، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، من ضبط المدعو، «محمد. ح. إ» (32 سنة)، عاطل، ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في 16 قضية (سلاح أبيض – تحرش – مخدرات – سلاح ناري)، وبحوزته، 670 تذكرة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالي 200 جنيه، هاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي، من حصلية البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.