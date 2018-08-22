الأربعاء 22 أغسطس 2018 1:26 م القاهرة القاهرة 35°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

الصين ترحب بالتطورات الأخيرة في أفغانستان

بكين أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 12:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 12:04 م

رحبت الصين بالتطورات الأخيرة في أفغانستان حيال إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني هدنة مع حركة طالبان لمدة ثلاثة أشهر، والأنباء التي ترددت حول قبول الحركة دعوة لبدء محادثات خلال الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج - في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "نرحب بهذه التطورات، ونأمل التزام الأطراف المعنية بالمسار الصحيح الذي يتماشى مع دعوة الشعب الأفغاني من أجل السلام".. وأكد أن الصين تدعم أي دور إيجابي في هذا الصدد.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أعلن، في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، يوم الأحد الماضي، وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر اعتبارا من الأسبوع الجاري شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك