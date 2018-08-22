الصين ترحب بالتطورات الأخيرة في أفغانستان

رحبت الصين بالتطورات الأخيرة في أفغانستان حيال إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني هدنة مع حركة طالبان لمدة ثلاثة أشهر، والأنباء التي ترددت حول قبول الحركة دعوة لبدء محادثات خلال الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج - في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "نرحب بهذه التطورات، ونأمل التزام الأطراف المعنية بالمسار الصحيح الذي يتماشى مع دعوة الشعب الأفغاني من أجل السلام".. وأكد أن الصين تدعم أي دور إيجابي في هذا الصدد.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أعلن، في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، يوم الأحد الماضي، وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر اعتبارا من الأسبوع الجاري شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.