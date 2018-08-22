قلق في الأهلي بسبب الشناوي

بسبب شعوره بالإجهاد قبل خوض الأهلي مباراة وادي دجلة امس الثلاثاء، يخضع اليوم الاربعاء محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لفحص طبي يتحدد من خلاله موقف مشاركة اللاعب في اللقاء المقبل أمام حرس الحدود بالدوري.

ويستضيف ستاد "المكس" بالاسكندرية يوم الجمعة القادمة، مباراة الأهلي ومضيفه فريق حرس الحدود، ضمن الاسبوع الرابع من بطولة الدوري، وكان المارد الأحمر حقق فوزه الثاني في المسابقة المحلية على وادي دجلة 1 – 0 ، بعد أن كان تعادل في الافتتاح أمام الإسماعيلي، وفوزه على المصري 2 – 0.

وكان محمد الشناوي قد اشتكى من إصابة طفيفة، الى جانب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، أثناء سير مباراة وادي دجلة التي وأكملها بعد تلقيه العلاج.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا الخميس؛ استعدادا للمباراة التي تقام مساء الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية.