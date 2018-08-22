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بدء عمل لجنة خبراء لتحسين أجور الأطباء في ألمانيا

برلين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 9:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 9:57 م

بدأت لجنة خبراء معنية بإصلاح أجور الأطباء في ألمانيا عملها، اليوم الأربعاء.

وبمناسبة عقد الجلسة التأسيسية للجنة، قال وزير الصحة، يانس شبان، إن الأجور يجب أن تصبح أفضل في المستقبل، لتتوافق مع التقدم في مجال الطب، كما يجب أن تتكيف مع حاجة السكان إلى الرعاية الطبية.

كان طرفا الائتلاف الحاكم، تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا على تشكيل اللجنة لتعديل أجور الأطباء.

وتضم اللجنة 13 عالمًا، ومن المنتظر أن تعد توصياتها بحلول نهاية عام 2019.

وكان طرفا الائتلاف اتفقا في معاهدة الائتلاف على إصلاح نظام المكافآت لقطاع التأمين الصحي الرسمي ونظام الرسوم في قطاع التأمين الصحي الخاص.


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