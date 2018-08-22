السعودية: أكثر من 40 جهة حكومية تتضافر جهودها لخدمة الحجيج

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، الدكتور حاتم القاضي، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حريص على متابعة كل شؤون الحج، وكل صغيرة وكبيرة بشأن ضيوف الرحمن منذ وطأت أقدامهم الأراضي المقدسة، وحتى مغادرتهم المملكة.



وأضاف متحدث «الحج السعودي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن الحج منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود أكثر من 40 جهة حكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



وأشار إلى تقديم خدمة النقل والحركة للحجيج في 4 أنماط؛ الحافلات المفصلية، القطارات، النقل المعلق، المشاة، معقبًا: «بعض الحجاج يفضلون المشي سيرًا على الأقدام للتنقل بين المشاعر ليستمعوا بالأجواء الروحانية، وعليه تم تكثيف كل الخدمات التي يحتاجها الحجيج في طرق المشاة».



