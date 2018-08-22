«الصحة» تشن حملة مكبرة على أماكن حفظ الأغذية وبيعها بالجيزة والساحل الشمالي

-إعدم كميات من اللحوم والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

-وزيرة الصحة توجه بتكثيف حملات المراقبة على أماكن حفظ الأغذية وبيعها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين



شن قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي، أمس واليوم، حملة مكبرة على 15 ثلاجة كبرى لحفظ اللحوم والأغذية بالجيزة، و20 مطعما بإحدى قرى الساحل الشمالي؛ للتأكد من سلامة اللحوم والأغذية المحفوظة، ومطابقة العاملين للاشتراطات الصحية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تلك الحملة تأتي بعد تكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، مضيفة أنه تم المرور على ثلاجات بمناطق أكتوبر وكرداسة والهرم والحوامدية والبراجيل وأبو رواش وأبو النمرس.

وأشارت الوزارة إلى رصد عدد من المخالفات بتلك الثلاجات أبرزها عدم وجود شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض المعدية مع عدم وجود سجلات قيد للشهادات الصحية، فضلا عن وجود مخالفات في التعقيم والنظافة بتلك الثلاجات.

وأضافت أن الحملة أسفرت بالجيزة عن تحرير 66 محضر جنحة للثلاجات لمخالفة الاشتراطات الصحية بالإضافة إلى إعدام كميات من الألبان واللحوم المحفوظة منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لافتة إلى سحب عينات من المواد الغذائية المخزنة وإرسالها للمعامل المركزية؛ للتأكد من مدى صلاحيتها، موضحة أنه إذا ثبت عدم صلاحيتها سيتم إعدام جميع الكميات من اللحوم والمواد الغذائية.

وفي محافظة مطروح، أشار بيان وزارة الصحة إلى شن حملة مكبرة على 20 مطعما بإحدى قرى الساحل الشمالي بعد شكوى بعض المواطنين من إصابتهم بنزلات معوية، وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من أغذية متنوعة وتحرير 4 محاضر جنحة، ذاكرا سحب 20 عينة من الأغذية وإرسالها للمعامل المركزية؛ للتأكد من مدى صلاحيتها.

وكشفت الوزارة عن أنه يتم خلال الحملات فحص الأغذية والخلطات التي يتم تحضير بها الأغذية، ظاهريا مع سحب عينات للفحص ومعرفة الصلاحية للاستهلاك الآدمي، كما يتم متابعة الاشتراطات الصحية للمنشأة الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين.

ونوهت الوزارة إلى توجيه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الحملات المفاجئة مع الرقابة المستمرة والدورية على أماكن بيع المنتجات الغذائية وأماكن حفظها في جميع محافظات الجمهورية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل قوة وحزم تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.