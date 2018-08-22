المصري يستأنف تدريباته في ثاني أيام عيد الأضحي

يستعد فريق المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، الاستعداد مساء اليوم الاربعاء، لمباراة الفريق البورسعيدي القادمة في الدوري أمام فريق الاتحاد السكندري، ضمن الاسبوع الرابع من المسابقة المحلية.

الجهاز الفني لفريق المصري، كان قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة حتي يتمكنوا من قضاء إجازة أول أيام عيد الأضحي امس الثلاثاء مع أسرهم، وذلك عقب عودتهم من رحلة مواجهة بطل موزمبيق في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1 ، ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتدرب اليوم الاربعاء في ثاني أيام عيد الأضحي لاعبي المصري، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر يوم السبت المقبل على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية ضمن الاسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

حسام حسن المدير الفنى للمصرى كان طالب لاعبيه طي صفحة رحلة موزمبيق المؤلمة والتي شهدت تعرض اللاعبين لحالة من الإرهاق بسبب كثرة التنقل وعدد ساعات السفر.