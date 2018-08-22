أمريكا تنشر 5 طائرات نقل من نوع «أوسبري» بقاعدة جوية في طوكيو

من المقرر أن ينشر سلاح الجو الأمريكي، 5 طائرات نقل من نوع "أوسبري" في قاعدة "يوكوتا" الجوية، في ضواحي طوكيو في أكتوبر المقبل، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، اليوم الأربعاء.

وستمثل تلك الخطوة أول عملية نشر لتلك الطائرات على البر الرئيسي الياباني.

وأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي أطلعها بشأن عملية النشر المقررة لـ5 طائرات طراز، "سي.في-22" التابعة لسلاح الجو في ضاحية يوكوتا في الأول من أكتوبر.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في أبريل من هذا العام تقديم خطة النشر، بأكثر من عام، لتكون في هذا الصيف.

وشوهدت طائرات "أوسبري" وهي رابضة في القاعدة منذ ذلك الحين.

ويعتزم الجيش الأمريكي إضافة أكثر من 5 طائرات "أوسبري" أخرى، على مراحل لإكمال نشر 10 طائرات "أوسبري" بحلول عام 2024.

وسيتم استخدام الطائرة لنقل أفراد القوات الخاصة.

وتلك الطائرات مزودة بأجهزة رؤية ليلية لتمكين القوات من رؤية التضاريس بشكل واضح في الظلام.

وامتنعت وزارة الدفاع اليابانية عن الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملية النشر، نظرا لأنها تشمل معلومات سرية عسكرية.

لكنها رحبت بعملية النشر، مشيرة إلى أن الطائرة ستسمح بعملية نشر سريعة لأفراد القوات الخاصة الأمريكية، في حالات الطوارئ والمساعدة في تعزيز الردع.

وأضافت الوزارة أنها ستبلغ بشكل كامل السكان المحليين بالمعلومات الضرورية لتبديد القلق بشأن سلامة الطائرات.