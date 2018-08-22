مقتل عامل إثر مشاجرة بالفيوم

سقط عامل بالفيوم "قتيل"، بعدما طعنه كهربائي عدة طعنات بسكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على لهو الأطفال.

كان اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمقتل "ربيع.ش.م"، 27 عاما "عامل"، عقب إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

بالانتقال والبحث وسؤال شقيق القتيل اتهم كل من "جمال.ع.ا"، 57 عاما "كهربائي"، ونجله "عبد الرحمن" 17 عاما، مصاب بالذراع الأيسر، بالتعدي على شقيقه بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم على لهو الأطفال، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب، وتعدى الثاني على القتيل بسكين أحدث إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وأقر الثاني بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر عنها المحضر رقم 4894 إداري، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.