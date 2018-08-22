أشاد السيناريست أمين جمال، أحد مؤلفي الفيلم السينمائي الجديد «الديزل»، بتعاون الفنان محمد رمضان، والتزامه تجاه النص، وحضوره مواعيد التصوير بحسب ما هو مقرر، مشيرًا إلى عدم تدخل الأخير في السيناريو نهائيًا.

وقال «جمال»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إنه حينما قرر كتابة عمل جديد لـ«رمضان»، حرص على تقديم فيلم مختلف ينال إعجاب جمهوره، خاصة أنه يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، مؤكدًا أن «الديزل» يختلف تمامًا عن عما قدمه الأخير الفترة الماضية.

وأضاف، أنه على صداقة بالفنان محمد رمضان منذ 15 عامًا، وكان أول أعمالهما المشتركة فيلمًا سينمائيًا من تأليفهما في 2009، لكنه لم يخرج للنور، لافتًا إلى تحويل هذا الفيلم إلى مسلسل إذاعي قدمه الأخير خلال الموسم الدرامي لرمضان 2017.

وأوضح، أنه تشارك كتابة العمل مع كل من محمد محرز، محمود حمدان، معقبًا: «نحن أصدقاء منذ الدراسة، وحينما نشرع في كتابة عمل ما، لا نعتمد على التجمع لمدة ساعات في المكتب، إنما نعيش معًا في مكان واحد ليزداد التفاهم فيما بيننا، ولقد أخرجنا أعمال عدة منها «عوالم خفية»، «لدينا أقوال أخرى»، بهذه الطريقة وبالتعاون مع أصدقاء آخرين مثل إبراهيم محسن، خالد أبو بكر».

ويُعرض الفيلم السينمائي الجديد «الديزل»، حاليًا في دور العرض، وهو من بطولة محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد عز، شيماء سيف، تأليف أحمد أمين، محمد محرز، محمود حمدان، وإخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي.