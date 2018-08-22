ليفاندوفيسكي: هجوم الجماهير ضدي سبب طلبي الرحيل عن بايرن

أكد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، أن هجوم الجماهير ضده لعدم إحرازه لأهداف وعدم مساندته من قبل الإدارة، هو سبب طلبه الرحيل عن الفريق البافاري.

وقال ليفاندوفيسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "الجميع هاجمني في أبريل ومايو الماضيين، شعرت بعدم وجود أي حماية من النادي وأنني وحيد أمام ذلك، بعدما لم أتمكن من هز الشباك في بعض المباريات المهمة، لم أجد أي شخص يدعمني، وهو ما جعلني أطلب الرحيل".

وأضاف "لكن الآن، عدت بقلبي مرة أخرى للفريق البافاري، ولاحظت هنا كيف تدعمني الجماهير، وأدركت أنهم ما زالوا يريدون تواجدي، لن أدخل في أزمات مع النادي، ولا أفكر في الرحيل مطلقًا خلال الوقت الحالي".

يذكر أن ليفا كان قريبًا من الانتقال لريال مدريد وتشيلسي خلال فترات الانتقالات الصيفية الماضية والصيف الحالي، ولكنه بقى في النهاية بالفريق الألماني.