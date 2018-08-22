مستشفيات الشرقية تستقبل 2720 حالة باطنة و«ضحايا جزارة»

• حوادث الطرق تتخطى الـ210 حوادث



أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن جهود المديرية خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل إلغاء الراحات والإجازات بين الأطباء وأطقم التمريض والنوبتجية.

قال مسعود، في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات المديرية استقبلت نحو 300 حالة مصابين بجروح قطعية، بالإضافة إلى 20 حالة لجزارين "جُدد"، تم تقديم الإسعافات اللازمة لـ15 منهم، فيما استدعت حالة الـ5 الآخرين دخولهم غرف العمليات لإصابتهم بقطع في الأوتار.

وأوضح، أن مستشفيات المديرية استقبلت نحو 2400 حالة باطنة، أغلبها بسبب الإسراف في تناول اللحوم، حيث تم إسعاف أغلب الحالات وخروجهم من المستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الـ48 ساعة الماضية شهدت 210 حادث طريق بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة، منوها بأن المستشفيات على أهبة الاستعداد لأية طوارئ خلال إجازة العيد.