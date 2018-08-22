«كتاب مصر» ناعيا الأديب السوري حنا مينه: «خسارة للفن الروائي العالمي»

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأديب السوري حنا مينه، والذي غاب عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وأرسل الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، إلى الناقد الدكتور نضال الصالح، رئيس اتحاد الكتاب السوريين، برقية عزاء في الكاتب السوري الكبير.

جاء في البرقية: «الصديق المكرم الدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية، أتقدم إليكم باسمة الشخصى، وباسم أعضاء نقابة اتحاد كتاب مصر بأحر التعازى القلبية وأخلصها فى وفاة المغفور له الكاتب الكبير الفذ حنا مينه أحد أعمدة الرواية المعاصرة الذى يمثل رحيله خسارة كبيرة للفن الروائى ليس فى عالمنا الأدبى العربى فحسب، بل خسر الفن الروائى العالمى برحيله صوتا مهما يصعب تعويضه من أصوات النبوغ والتفرد السردى. رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وألهم أصدقاءه ومريديه وذويه وتلامذته الصبر والسلوان».

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أعلنت بالأمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفاة الأديب السوري الكبير حنا مينه، عن عمر 94 عامًا، تاركًا رصيدًا ضخمًا من الروايات والأعمال الأدبية الأخرى.

و‏حنا مينة روائي السوري، وكاتب الواقعية الاشتراكية، ناضل ضد الانتداب الفرنسي منذ كان في الثانية عشر من عمره، عمل حمالاً في ميناء اللاذقية وساهم في تأسيس النقابات.