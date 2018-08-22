على موسيقى أغنيته «نمبر وان»، نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع «فيس بوك» فيديو يظهر تزاحم الجمهور على حجز تذاكر فيلمه الجديد «الديزل» بإحدى دور العرض التي يتصدر اسم الفيلم واجهتها.



وعلق «رمصان» على الفيديو قائلا: "شكرا جمهوري الغالي".



ويشارك الفيلم في ماراثون عيد الأضحى الحالي، وتدور أحداثه حول الدوبلير بدر الديزل، الذي يعيش في حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة، وتتطور الأحداث.



الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي، ويشارك في بطولته، فتحي عبد الوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد عز، شيماء سيف.



