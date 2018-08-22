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«بوتين» يبحث مع رئيس فنلندا تقليص مخاطر الطيران العسكري فوق «البلطيق»

سوتشي (روسيا) - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 7:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 7:39 م

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشاورات مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، حول تقليص مخاطر الطيران العسكري فوق بحر البلطيق.

وفي أعقاب اللقاء الذي عُقِدَ، اليوم الأربعاء، في منتجع سوتشي الروسي، قال بوتين إن بلاده مستعدة للتفاوض مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول توفير المزيد من الأمان في هذه الطلعات الجوية، واتهم الناتو بعدم إبداء استعداد لإجراء محادثات في هذا الشأن.

يذكر أن طلعات الاستطلاع العسكري لروسيا وحلف الأطلسي فوق بحر البلطيق، زادت منذ عام 2014، ما أدى إلى اقتراب طائرات كل جانب على نحو خطير من المجال الجوي للجانب الآخر.

وتأتي الزيادة في هذه الطلعات على خلفية توتر العلاقة بين الجانبين في أعقاب التعديات الروسية على أوكرانيا، كما أعربت موسكو عن تشككها إزاء نقل الناتو قوات تابعة للحلف إلى بولندا ومنطقة البلطيق.


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