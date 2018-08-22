هنري يوافق على تدريب بوردو الفرنسي

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وافق تيري هنري نجم منتخب فرنسا السابق على تولي منصب المدير الفني لفريق بوردو.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرسنية أن هنري وافق على تدريب برودو ليكون خلفا للأوروجوياني جوستافو بويت الذي أقالته إدارة الفريق الفرنسي بسبب انتقاده لسياسة التعاقدات بالنادي بعد بيع المهاجم جايتان لابورد إلى مونبلييه.

ويريد هنري والذي يعمل حاليا في منصب المدرب المساعد للمنتخب البلجيكي أن يصبح الرجل الأول، وذلك بقيادة الجهاز الفني لأحد الفرق.

الجدير بالذكر أن هنري حقق مع المنتخب البلجيكي المركز الثالث في نهائيات كأس العالم «روسيا 2018» بعد الفوزعلى إنجلترا بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويسعى هنري للسير على خطى زميله في المنتخب باتريك فييرا، والذي تولى تدريب نيس مطلع الموسم الحالي، علما أنه عمل أيضا كمدير فني لفريق نيويورك سيتي الأمريكي.