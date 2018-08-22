القبض على عامل قتل شقيق زوجته بالصف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيق زوجته بإطلاق النار عليه بسبب خلافات أسرية بالصف.

كانت مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن تلقت إخطارا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بالصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، و تبين أن عامل أطلق النار على شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.