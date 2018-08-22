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مصادر: «أرامكو» السعودية تعلق خطة طرح أسهمها للاكتتاب

الرياض - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 9:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 9:45 م

قالت مصادر سعودية مطلعة، إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تركز حاليًا على شراء حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مع تعليق خطة طرح حصة من أسهمها في البورصة.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة بلومبرج للأنباء، إن هذه الخطوة ستؤخر عملية الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" لكنها لا تعني إلغاء عملية الطرح رسميًا.

في الوقت نفسه، رفضت شركة "أرامكو" التعليق على نبأ إلغاء عملية الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها.

وذكرت تقارير إخبارية، اليوم، أن السعودية قررت إلغاء خطة طرح أسهم أرامكو، واستغنت عن المستشارين الذين كانوا يديرون عملية الطرح المنتظرة.


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