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مران استشفائي للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

الشروق
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 9:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 9:36 م

خاض لاعبي الأهلي الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة أمس الثلاثاء ، مرانًا خفيفًا، على ملعب التتش بالجزيرة وتدريبات بدنية خفيفة إلى جانب جلسة في "الجيم" قبل مواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية مساء اليوم الأربعاء حيث قام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في تقسيمة قوية اعتمدت على اللعب من لمسة واحدة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على وادي دجلة بهدف نظيف سجله صلاح محسن في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

 


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