الأربعاء 22 أغسطس 2018 11:29 ص القاهرة القاهرة 31.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

قائد أمريكي في «سول» يدعو «بيونج يانج» لاتخاذ خطوات جادة لنزع السلاح النووي

سول- د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 10:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 10:41 ص

دعا قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال فينسنت بروكس، كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ خطوات "جادة ومخلصة" نحو نزع الأسلحة النووية، مشيرا إلى عدم الثقة وسوء الفهم كعقبتين رئيسيتين أمام جهود السلام المستمرة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وخلال مؤتمر صحفي، أشار "بروكس" أيضا إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على النظام الشيوعي لضمان استمراره في التزامه المعلن بنزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة.

وقال قائد القوات الأمريكية: "لا يزال يتعين علينا أن نرى إجراءات جادة تتخذ بشأن تلك القضايا المثيرة للقلق مثل نزع السلاح النووي، ولا تزال هناك حاجة لمواصلة الضغوط حتى لا يكون هناك سبب يدعو كوريا الشمالية إلى الاستمرار في نهجها".

وأضاف: "لقد اتخذوا بالفعل خطوات مهمة جدا نحو السلام، لكن تلك الخطوات يجب أن تتبعها خطوات أكثر جدية حول نزع الأسلحة النووية، بالإضافة إلى بناء الثقة، يجب أن يستمر الضغط الدولي الذي يساعد على تحقيق ذلك".

وتابع: "يمكن اتخاذ إجراءات للحد من التوتر بالتزامن مع ضغوط دولية أوسع نطاقا".

وجاءت تصريحاته وسط مخاوف من أن دفع سول باتجاه التواصل عبر الحدود، مثل الافتتاح المزمع لمكتب اتصال بين الكوريتين في مدينة كيسونج الحدودية الشمالية، قد يضعف أو يفشل نظام العقوبات الدولية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك