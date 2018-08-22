حاكم هاواي يصدر إعلان طوارئ قبل هبوب إعصار «لين»

أصدر حاكم هاواي، إعلان طوارئ في الوقت الذي يندفع فيه إعصار لين، وهو من الفئة الخامسة، صوب الولاية.

وأصدر حاكم الولاية ديفيد إيجي هذا الإعلان في وقت متأخر أمس الثلاثاء قائلا: "لم يُشهد مثل تلك التغيرات المثيرة في توقعات الأرصاد الجوية مثلما هو الحال مع هذا الإعصار".

ومن المتوقع أن يصل إعصار لين محملا بهبات رياح تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة إلى هاواي اليوم الأربعاء، وأن يبقى حتى يوم السبت المقبل على الأقل.

وكتب "إيجي" عبر موقعي "فيسبوك وتويتر": "هذا سيسمح لنا بإعداد خدمات الإنقاذ والموارد مقدما كي نتمكن من الحفاظ على سلامة مجتمعاتنا، أحث السكان والزوار على الاستعداد لتأثير كبير".