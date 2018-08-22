محافظ بورسعيد ينظم رحلة ترفيهية لنزلاء دار الأيتام ليوم كامل

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تنظيم رحلة لجميع نزلاء دار الأيتام إلى أحد الأماكن الترفيهية السياحية ليوم كامل.

وأمر محافظ بورسعيد، برفع كفاءة وتطوير دار مسنين مدينة بورفؤاد، على أن يتم افتتاح أعمال تطويرها في احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها «المحافظ» اليوم، لتقديم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، موضحًا أنه سيتم إعادة تنميط دار المسنين بشكل جمالي يليق بنزلاء الدار عرفانًا بالجميل على ما قدموه خلال أداء رسالتهم فى الحياة وما بذلوه من جهد فى تربية ورعاية أولادهم.

وزار «الغضبان»، جمعية «تحسين الصحة» بحي المناخ، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، مؤكدًا لهم بأنه معهم في كل وقت، لتحقيق طموحهم، وأمنيتهم في حياتهم المستقبلية، مطالبًا الأطفال بالتفوق في الدراسة ووضع هدف أمام أعينهم للوصول إليه.