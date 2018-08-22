وزيرة نيوزيلندية تذهب إلى المستشفى بدراجة لتضع مولودها

احتفلت وزيرة شؤون المرأة النيوزيلندية جولي آن جينتر، التي انتقلت بالدراجة إلى المستشفى للولادة، بمولدها الأول مساء الثلاثاء.



وقالت جينتر (38 عاما) على انستجرام :"نحن مسرورون جدا بالإعلان عن الميلاد الآمن لابننا، ويبلغ وزنه 4.3 كيلوجرامات تقريبًا".



وقامت جينتر بجمع حقائبها كوزيرة لشؤون المرأة ووزيرة مساعدة للصحة والنقل بركوب الدراجة إلى مستشفى أوكلاند يوم الأحد الماضي حيث كان من المفترض أن تلد طفلها.



وقالت السياسية المولودة في الولايات المتحدة إنها وشريكها، بيتر نونز، ركبا دراجاتهما لأنه "لم تكن هناك مساحة كافية في السيارة لطاقم الدعم.. لكنه جعلني أيضًا في أفضل حالة مزاجية ممكنة".