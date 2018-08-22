• نقاوم احتلالا مدعوم أمريكيا بشكل علني

• القدس مفتاح الحل والحرب



علق القيادي بحركة «فتح» الفلسطينية، رأفت عليان، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأخيرة، بشأن إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، قائلًا: إن الأخير يتحدى بتصريحاته العرب والمسلمين والعالم بشكل كامل.

وتساءل «عليان»، في تصريح لفضائية «الغد»، مساء الأربعاء، «من يكون «ترامب» ليعطي القدس لإسرائيل وكأنه يهاديها إياها، وحسم الأمر وكأنه هو المنظومة الدولية ومجلس الأمن؟ فهو يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق».

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي، تجاهل بقراره نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فهو بذلك يتحدى العالم لا الفلسطينيين، متابعًا أن فلسطين تقاوم احتلالًا إسرائيليًا مدعوم أمريكيًا بشكل علني.

وواصل: «بالنسبة لنا، القدس محتلة، ولو أعطانا «ترامب» جزء من بلاده، لن يساوي ذلك شيئًا مقابل القدس، فالقدس هي مفتاح الحل ومفتاح الحرب»، مستطردًا أن الرئيس الأمريكي يسعي إلى خلق إرهاب جديد بالشرق الأوسط، وتفجير المنطقة كلها.

وأشار إلى تصريح «ترامب» بشأن دفع إسرائيل ثمنًا كبيرًا لتحصل على القدس، قائلًا: إن الأخير يدرك جيدًا مدى أهمية وقيمة المدينة، ويعلم أن ردة الفعل العربية والإسلامية حيال نقل السفارة لم يكن بالحجم المطلوب، لذلك يتمادى.

وأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، تصريحًا بشأن إزاحة القدس من طاولة المفاوضات، وضرورة أن تدفع إسرائيل خلال المفاوضات ثمنًا أكبر لكونها حصلت على هدية قيمة للغاية، في إشارة منه إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.