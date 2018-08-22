العراق: مقتل وإصابة 13 شخصا في تفجير انتحاري شمال بغداد

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة 13 شخصا في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية شمال تكريت (170 كم شمال بغداد).



وقال المصدر إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه على نقطة أمنية تابعة للحشد العشائري في قضاء الشرقاط (110 كم شمال تكريت) مما أدى إلى مقتل ثلاثة من الحشد العشائري وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية".



يشار إلى أن مناطق عدة في محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والعشائري والمواطنين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.