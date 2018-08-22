مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 في حريق بمبنى سكني في الهند

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون إثر نشوب حريق في مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية.

وقال تاناجي كامبل المتحدث باسم هيئة بلدية مومباي إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الـ12 من مبنى كريستال تاور السكني في منطقة باريل، ومازالت عملية التبريد جارية.

وأضاف أن أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وسيدة، لقوا حتفهم في الحريق، مشيرا إلى أن 16 آخرين أصيبوا نتيجة التعرض لحروق واستنشاق الدخان ولكن حالتهم مستقرة.

وأوضح أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وأنه سوف يتم إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان المبنى يطبق قواعد السلامة.

ويشار إلى أن وقوع وفيات بسبب حوادث الحريق أمر شائع الحدوث في الهند، ويرجع غالبا إلى سوء تطبيق إجراءات السلامة وعدم تواجد مخارج للطوارئ.