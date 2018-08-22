غرق شخص وإنقاذ 10 آخرين بمصيف بلطيم في ثاني أيام العيد

لقي شخص مصرعه غرقا بمصيف بلطيم، وانتقلت قوات الإنقاذ البحري للبحث عن جثة الغريق، كما تم إنقاذ 10 آخرين من الغرق بالمصيف.

وكان اللواء فريد مصطفى صابر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مرفق الإسعاف، يفيد بقيام قوات الإنقاذ البحري بالبحث عن جثة غريق بمصيف بلطيم قد سحبته الأمواج إلى داخل البحر صباح اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ومازالت المحاولات جارية لانتشال جثة الغريق.

كما تمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ 10 آخرين قد سحبتهم أمواج البحر إلى داخل البحر بعيدا عن الشاطئ، وأصيبوا بالاختناق، وقامت قوات الإنقاذ بإخراجهم إلى شاطئ البحر، وسلمتهم إلى مرفق الإسعاف؛ لإجراء الإسعافات الأولية لإنقاذهم من الاختناق.