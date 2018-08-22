خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرص بلاده على محاربة الإرهاب والتطرف في العالم

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على موقف السعودية الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال خادم الحرمين، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال السنوي لكبار الشخصيات في موسم الحج، والمذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن السعودية تتمسك برسالة الإسلام السمحة، وتضم قبلة المسلمين، ومسجد نبيه محمد، متابعًا أن مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي يؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب.

وألقى خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، هذه الكلمات خلال الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.