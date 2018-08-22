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البابا تواضروس يهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 10:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 10:17 م

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري وجميع قيادات الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والكهنة والشعب: «تتزامن أعياد المسيحيين والمسلمين معًا، نهنئ كل إخوتنا المصريين بعيد الأضحى ونهنئ كل المسئولين والشعب بهذا العيد».

وأضاف، «وأيضا نفرح بعيد السيدة العذراء وهو آخر أعياد السنة القبطية لنبدأ بعدها سنة قبطية جديدة».


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