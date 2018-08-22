تركي أل شيخ: بيراميدز سيبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

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كشف تركي أل شيخ رئيس الاتحاد العربي، ورئيس هيئة الرياضة السعودية عن مفاجأة كبيرة سيفجرها نادي بيراميدز، لعشاق الدوري الممتاز في يناير 2019 المقبل.

وأكد تركي أنه سيتم التعاقد مع صفقة عالمية كبيرة لنادي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وقال تركي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير إضافة مهمة للدوري المصري ... وأغلى صفقة في تاريخه ... هتكسر رقم كينو في حجم ومبلغ الصفقة".

وكان بيراميدز قد تعاقد مع 4 لاعبين برازيليين هذا الصيف هم كينو ورودريجينو وكارلوس إدواردو ولوكاس ريبامار الذي رحل إلى أحد السعودي.