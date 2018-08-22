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فرج عامر: رفضت بيع سموحة لمستثمر عربي بملغ خرافي

الشروق
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 11:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 11:03 م

أكد فرج عامر رئيس سموحة أنه رفض عرضا لبيع فريق كرة القدم التابع لناديه بمبلغ خرافي لإحدى المؤسسات العربية، خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس سموحة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "سموحة يرفض بيع فريق كرة القدم بمبلغ خرافي من مؤسسة عربية ترغب في الاستثمار في كرة القدم".

وأضاف: "وتقرر إنشاء شركة لادارة كرة القدم طبقا لقانون الرياضة الجديد وقواعد دوري المحترفين وتحقيقا لمبدأ اللعب النظيف".

وأتم: "سموحة يملك ٦٦% من أسهم الشركة ويطرح باقي الأسهم في البورصة وأولوية الشراء للاعضاء العاملين".


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