علقت الفنانة نسرين أمين، على دورها في الفيلم السينمائي «زنقة ستات»، الذي تم إنتاجه في 2015، قائلة إن قدمت دورًا جريئًا، لم تقدمه أي ممثلة من قبل، ولن تتمكن أي فنانة من إخراج العمل بهذا الشكل وبهذه الطريقة.



وأضافت «أمين»، خلال لقائها ببرنامج «الحياة أحلى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه ليس أمرًا سهلًا أن توافق إحدى الممثلات على تجسيد شخصية مثل التي قدمتها «زنقة ستات».



وتابعت أن الاستايلست إسلام يوسف، يعد من أحد الأسباب الرئيسية في نجاح العمل، لابتكاره الشكل الذي بدت عليه في الفيلم، فضلًا عن الإخراج والسيناريو المكتوب بشكل جيد.



وأعربت عن حبها الشديد لفيلم «زنقة ستات»، معقبة: «الفيلم كان مكتوبًا بطريقة جيدة، والشخصيات كذلك، والجمهور أيضًا يحبون هذا العمل، وخاصة الأطفال».



وأُنتج الفيلم السينمائي «زنقة ستات»، في 2015، من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نسرين أمين، آيتن عامر، مي سليم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وتأليف كريم فهمي وهشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.



