كشفت الفنانة نسرين أمين، عن الشخصية الفنية التي تتمنى تجسيد سيرتها التاريخية، قائلة إنها تتمنى أن تجسد شخصية الفنانة الراحلة سامية جمال، التي وصفتها بالأسطورة.



وأضافت «أمين»، خلال لقائها ببرنامج «الحياة أحلى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنها تلقت اقتراحات كثيرة من متابعيها على صفحات السوشيال ميديا، خلال تعليقاتهم على آخر جلسة تصوير أجرتها بهذا الصدد.



وأوضحت أن متابعيها أشاروا إلى مدى التشابه بينها وسامية جمال، معقبة: «دي حاجة أسعدتني جدًا، وأتمنى أني أقدم الشخصية دي في يوم من الأيام».



وأبدت شغفها بتقديم أعمال فنية متنوعة، وتجسيد شخصيات مختلفة عما قدمته في أعمالها السابقة، متابعة: «أي حاجة معملتهاش قبل كده، ومختلفة عن اللي عملته، أحب جدًا إني أقدمها».



