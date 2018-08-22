«الداخلية الإيطالية»: السماح للأطفال فقط بمغادرة سفينة المهاجرين في صقلية

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الأربعاء، إنه يمكن السماح للأطفال "فقط" من بين عشرات المهاجرين على متن سفينة راسية في ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية بمغادرة السفينة.

ولا تزال سفينة وحدة "ديشيوتي"، التابعة لخفر السواحل الإيطالي، في الميناء، دون الحصول على إذن لإنزال 177 شخصًا أنقذتهم قبل ستة أيام في المياه الأقليمية لمالطا.

وأوضح «سالفيني»، في مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»: "يمكنهم في إشارة إلى (الأطفال) النزول الآن.. إيطاليا بلد ذو قلب كبير"، أما بالنسبة للباقين على ظهر السفينة، فقد أضاف سالفيني: "مستحيل.. لا يمكنكم دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية".