سفير مصر بالخرطوم: القاهرة تستضيف الاجتماعات الوزارية «المصرية - السودانية» نهاية أغسطس

أعلن سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، أن القاهرة سوف تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية، برئاسة وزيري خارجية البلدين يوم 28 من أغسطس الجاري، وذلك لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسئولين في البلدين.

وأوضح «شلتوت»، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن اجتماعات اللجنة الوزارية تمهّد لعرض ما اتفق عليه الطرفان، على اللجنة الرئاسية التي ستعقد في الخرطوم أكتوبر المقبل برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير.

وقال، إن اجتماع القاهرة الذي ضم كبار المسئولين، هدف إلى وضع رؤية استراتيجية للشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليم وغيرها، تمهيدًا لرفع تقرير اللجنة للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بالقاهرة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على توقيع 20 اتفاقية تعاون في قطاعات عديدة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية، وفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وأكد سفير مصر لدي الخرطوم، أن هذه الفعاليات تصب في مصلحة شعبي وادي النيل وتتطلب مزيداً من الجهد، لافتاً إلى أن هناك توجيهات صدرت بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات استراتيجية، وتحقيق التكامل الاقتصادي ليكون نموذجاً يحتذى به في الدول العربية.