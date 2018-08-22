قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد شكاوى في أول وثان أيام عيد الأضحى حتى الآن.

وأضاف «صقر»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المحافظة شكلت مجلس تنفيذي يمثل جميع الجهات المعنية بالمحافظة ومن مديرية الطب البيطري، وقطاع المرور، وهيئة الإسعاف، استعدادًا لعيد الأضحى.

وتابع: «محافظة الغربية قريبة من القاهرة، ومن محافظات الدلتا، لذا تستقبل المحافظة المواطنين من المحافظات المجاورة؛ لقضاء عطلة عيد الأضحى».

وأكد محافظ الغربية، على جاهزية جمع القطاعات بالمحافظة على أداء الخدمة للمواطنين، طوال أيام عيد الأضحى.