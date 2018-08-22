الإعصار «سوليك» يجلب أمطارا غزيرة ورياحا عاصفة إلى اليابان

هطلت أمطار غزيرة وهبت رياح قوية جنوبي اليابان، اليوم الأربعاء، مع تحرك الإعصار سوليك، تجاه الجانب الغربي من جزيرة كيوشو، حسبما ذكرت الحكومة اليابانية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، إن الإعصار، وهو الـ19 خلال الموسم الحالي، تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 21400 منزل في الجزر الجنوبية والجزء الجنوبي من كيوشو أثناء مروره بالمنطقة خلال الليل.

وكان الإعصار فوق بحر الصين الشرقي الساعة "03:00 بتوقيت جرينتش"، متجها نحو شبه الجزيرة الكورية، وتحرك الإعصار بالاتجاه الغربي - الشمال الغربي بسرعة 20 كم في الساعة، وبلغت أقصى سرعة للرياح 144 كم في الساعة وهبت عواصف بسرعة 216 كم/الساعة، بحسب الهيئة.

وقالت الوكالة، إن الإعصار سيمارون، وهو رقم 20 هذا الموسم، الموجود حاليا جنوب جزر أوجاساوارا من المتوقع أن يضرب غربي اليابان مساء غد الخميس.

وحثت السلطات سكان المنطقة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم من الإعصار المقبل.