السعودية: خطة لتنظيم تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات منعا للتزاحم

قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، حاتم القاضي، إن المملكة وضعت خطة لتنظيم تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات، بالتنسيق مع كل بعثات الحج؛ منعًا للتدافع والتزاحم.

وأوضح متحدث «الحج السعودي»، في تصريح للتليفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن خروج الحجاج لن يتم على دفعة واحدة، بل بالتوازن وعلى أفواج، مناشدًا الحجيج بالالتزام بالمواعيد المقررة للخروج.

وطالب الحجاج بعدم التزاحم وحمل أي أمتعة واصطحاب الأطفال خلال التوجه إلى جسر الجمرات، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى ضرورة التقيد بالتوقيتات المحددة لرمي الجمرات، والانصياع لنصائح البعثات المرافقة للحجيج.