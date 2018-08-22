أعلن الدفاع الروسي، عن استعادة الجيش السوري لـ96.5% من الأراضي السورية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية هناك، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.