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أعلن الدفاع الروسي، عن استعادة الجيش السوري لـ96.5% من الأراضي السورية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية هناك، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.