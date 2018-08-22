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الدفاع الروسي: الجيش السوري استعاد 96.5 % من الأراضي السورية منذ بدء العمليات

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 1:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 1:45 م

أعلن الدفاع الروسي، عن استعادة الجيش السوري لـ96.5% من الأراضي السورية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية هناك، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.


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