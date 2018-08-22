أحمد موسى: ليستر سيتي أجبرني على الرحيل للنصر السعودي

كشف النجم النيجيري أحمد موسى، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، أن إدارة ناديه السابق ليستر سيتي الانجليزي أجبرته على الرحيل من صفوف الفريق.

قال موسى، في تصريحات نقلتها صحيفة (تيم تاك) البريطانية إنه كان يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز ،لكن مسؤولي ليستر سيتي أبلغوه بعرض النصر والموافقة عليه من قبلهم.

أوضح موسى "البقاء في انجلترا كان حلماً لي منذ أعوام، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل عندما يبلغونك بأن النادي وافق على عرضا لك، لم يكن أمامي سوى الانتقال إلى النصر السعودي".

أضاف موسى "الجميع قال إنني ذهبت إلى السعودية من أجل المال، ولكنهم لم يفكروا أيضاً أن ليستر سيتي استغنى عن من أجل المال، صفقات الانتقال تبرم عندما يتفق الطرفان".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليستر سيتي وافق على عرض النصر الذي بلغت قيمته المالية 25 مليون جنيه إسترليني، بعدما كانوا حصلوا ايضاً على 16 مليون إسترليني مقابل إعارته لسيسكا موسكو الروسي في كانون ثان/يناير الماضي.